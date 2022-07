«Hoffentlich wird die Entzündung bald abklingen, denn ich freue mich darauf, meine wunderbare Sommertournee fortzusetzen», heisst es in Jones‹ Statement weiter. Sein Konzert in Budapest werde nun auf den 16. August geschoben. Auf seiner Tour kommt der Sänger, der mit Hits wie «It›s Not Unusual», «Sex Bomb» und «She's A Lady» berühmt wurde, auch nach Deutschland. Er tritt in Fulda (20. Juli), Köln (28. Juli), Kiel (6. August) und Halle an der Saale (7. August) auf.