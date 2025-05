«Sirens»: Sommervergnügen à la «The White Lotus» startet auf Netflix

In den vergangenen Jahren haben sich Serien wie «Big Little Lies» oder «The White Lotus» auf Streamingdiensten als grosse Erfolge herausgestellt. Zuschauerinnen und Zuschauer in aller Welt scheinen von einigen elementaren Zutaten dieser Shows fasziniert zu sein – so etwa von einem (vermeintlichen) Blick in die Leben wohlhabender bis sehr reicher Menschen sowie den traumhaft schönen Urlaubssettings, in denen sich die Erfolgsserien abspielen.