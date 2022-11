Den Regenschirm mitnehmen?

Ein Ausflug oder dergleichen möchte im Vorfeld bestenfalls geplant sein. Per Siri lässt sich nicht nur der Wecker stellen («Hey Siri, Wecker für 07:00 Uhr.»), damit man am Morgen den Zug nicht verpasst. Die Sprachassistentin kann Nutzerinnen und Nutzer etwa auch daran erinnern, Bahntickets schon im Vorfeld zu buchen («Hey Siri, neue Erinnerung erstellen: Tickets buchen.»). Auch nach dem Wetter können User fragen und somit in Erfahrung bringen, ob sie einen Regenschirm einpacken sollten.