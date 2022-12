«Sisi»: Die zweite Staffel startet wesentlich schwächer

Die zweite Staffel der Historienserie «Sisi» hat am Dienstagabend bei RTL in Sachen Quote enttäuscht. Der Staffel-Auftakt im Free-TV um 20:15 Uhr habe in der Zielgruppe nur einen Marktanteil von 7,5 Prozent verzeichnet, berichtet «DWDL.de». Auf die zwei folgenden Episoden entfielen im Anschluss demnach 7,4 und 8,6 Prozent. Bei der ersten Staffel habe der Marktanteil noch bei durchschnittlich mehr als zwölf Prozent gelegen. Hatten etwa schon alle die neuen Folgen der Serie mit Dominique Devenport (26) und Jannik Schümann (30) auf Abruf gesehen?