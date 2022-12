«Sisi» im Free-TV: Alle Infos zur zweiten Staffel

Sisi treffe in Ungarn auch Franz' ehemaligen Erzfeind Graf Andrássy, «der grosses Interesse an Sisi zeigt und damit die Beziehung zwischen Sisi und Franz in Gefahr bringt», sagt Schümann. Hierbei gehe es aber viel weniger um Graf Andrássy als Mann, «sondern um das, was er personifiziert: das freie, ungebändigte Leben jenseits des Wiener Hofes, das Sisi mehr und mehr als goldenen Käfig wahrnimmt. Angekommen in Ungarn stösst Sisi auf ein Leben auf dem Land, das sie sehr an ihr altes, geliebtes Leben in Possenhofen erinnert, in dem sie wieder so sein kann, wie sie es sich wünscht». Als Sisi ausgerechnet mit Graf Gyula Andrássy (Giovanni Funiati, 31) in Gefangenschaft gerät, muss sie sich fragen, wie lange sie seiner Anziehung widerstehen kann...