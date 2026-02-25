Skandal um Andrew: Polizei beendet Durchsuchung in Windsor

Die Durchsuchungen im ehemaligen Anwesen von Andrew Mountbatten–Windsor (66), der Royal Lodge, sind beendet. Das teilte die Thames Valley Police mit. Der ehemalige Prinz war am vergangenen Donnerstag wegen des Verdachts auf Amtsmissbrauch festgenommen worden.
Der Bruder von König Charles (77) verbrachte an seinem 66. Geburtstag elf Stunden auf einem Polizeirevier, bevor er wieder freigelassen wurde. Ihm wird vorgeworfen, während seiner Zeit als Handelsbeauftragter des Vereinigten Königreichs sensible Informationen an den verurteilten Sexualstraftäter Jeffrey Epstein (1953–2019) weitergegeben zu haben. Andrew hatte die Position von 2001 bis 2011 inne.
Polizei durchsuchte Royal Lodge über Tage hinweg
Die Royal Lodge in Windsor, die Andrew bis vor Kurzem bewohnte, durchsuchten die Polizeibeamten mehrere Tage lang. Die Ermittlungen in dem Fall dauern unterdessen weiter an. «Wir werden zu gegebener Zeit weitere Informationen bekannt geben, was jedoch voraussichtlich noch einige Zeit dauern wird», heisst es von der Polizei.
Die Thames Valley Police hatte zuvor erklärt, sie prüfe die Vorwürfe, die nach der Veröffentlichung der Epstein–Akten aufgekommen waren. Andrew könnte den Anschuldigungen zufolge Berichte über offizielle Besuche als Handelsbeauftragter mit Epstein geteilt haben. Der ehemalige Prinz hat bisher jegliches Fehlverhalten im Zusammenhang mit seinen Verbindungen zu dem verurteilten Sexualstraftäter bestritten.
Andrews derzeitiges Zuhause, Wood Farm in Sandringham, wurde vergangene Woche ebenfalls durchsucht. Hier wird der 66–Jährige nur vorübergehend leben. Sein neues Heim Marsh Farm wird aktuell noch renoviert. Dort geht es sehr viel bescheidener zu als in der 30–Zimmer–Villa Royal Lodge. Aus dem grosszügigen Anwesen in Windsor musste er Anfang des Jahres ausziehen, nachdem er wegen seiner Verwicklung in den Epstein–Skandal bereits alle Titel verloren hatte.