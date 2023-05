Der Angeschuldigten werde zur Last gelegt, in der Nacht vom 17. auf den 18. September 2022 als Sängerin auf einer Veranstaltung öffentlich von der Bühne aus mehrfach den sogenannten «Hitlergruss» in Richtung des Publikums gezeigt zu haben, heisst es in der Erklärung der Strafverfolgungsbehörde weiter. Die Angeschuldigte habe im Ermittlungsverfahren den Tatvorwurf bestritten. Weitere Details nannte die Staatsanwaltschaft bislang nicht.