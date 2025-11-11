Skandal um Vater Andrew: Prinzessin Beatrice wagt Flucht nach vorne

Es war ihr erster öffentlicher Auftritt, seit die königliche Familie von einem beispiellosen Skandal erschüttert wurde. Prinzessin Beatrice (37) besuchte am Montag die Forschungslabore der Charity Borne im Chelsea and Westminster Hospital in London – und wirkte dabei erstaunlich gefasst, wie Bilder zeigen, die unter anderem «Sky News» veröffentlichte. Wer Anzeichen von Belastung suchte, wurde enttäuscht: Die Tochter von Andrew (65) absolvierte ihren Termin mit der Routine einer Frau, die sich von nichts aus der Bahn werfen lässt.