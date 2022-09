Skandalschauspieler Ezra Miller bleibt im Film «Dalíland»

«Der Film war komplett fertig und abgeschlossen», erklärte Harron. «Es wäre vielleicht anders gewesen, besonders wenn es, während wir gedreht haben, zu schlechtem Benehmen gekommen wäre.» Während der Dreharbeiten sei aber nichts passiert, «und der Film ist der Film», so Harron. Miller wäre bei den Dreharbeiten «sehr professionell und nett zu allen» gewesen, erzählte sie weiter. «Es gab keine Probleme oder Anzeichen am Set. Es war also sehr erschütternd und schrecklich zu lesen, was später geschah. Das Lesen dieser Dinge war traurig, sehr traurig, für alle Beteiligten.»