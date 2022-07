«Skate Fever - Stars auf Rollschuhen»: Diese 16 Promis sind dabei

Lola Weippert moderiert

In «Skate Fever» treten acht Teams mit jeweils zwei Prominenten in mehreren Sendungen gegeneinander an. Die Stars müssen sich vor den Shows in wochenlangen und intensiven Trainings mit erfahrenen Rollschuh-Coaches vorbereiten. Neben den Choreografien werden ausserdem verschiedene Challenges stattfinden, in denen unter anderem Schnelligkeit, Koordination und Geschicklichkeit gefragt sind. Für jede Sendung wird ein anderes Motto vorgegeben. Lola Weippert (26) moderiert das Format. Ein genaues Ausstrahlungsdatum ist noch nicht bekannt.