Ski Aggu schmeckt es an der Spitze der Charts

Ski Aggu, einer der Shooting–Stars der Musikszene, verweist damit seit Jahrzehnten etablierte Künstlerinnen und Künstler auf die Plätze. Howard Carpendale (77) steigt mit «Let's Do It Again» auf der Zwei neu ein, «Doggerland» von Santiano rutscht auf Rang drei ab. Weitere Neueinsteiger in der Top Five sind Kool Savas (48) mit «Red Bull Symphonic (Live)» auf Platz vier und Agnetha Fältskog (73) von ABBA mit «A+» auf der Fünf.