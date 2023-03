Skiunfall-Prozess: Auch Gwyneth Paltrows Kinder sagen aus

Zunächst hatte der pensionierte Optometrist im Jahr 2019 Schadenersatz in Höhe von 3,3 Millionen US-Dollar (etwa 3,1 Millionen Euro) gefordert, doch diese Klage wurde abgewiesen. In einem zweiten Prozess geht es nun um die Summe von 300.000 US-Dollar (etwa 280.000 Euro). Nach den Schlussplädoyers am heutigen Donnerstag wird in den nächsten Stunden oder Tagen das Urteil der Geschworenen erwartet.