Skurrile Weihnachtstraditionen auf der ganzen Welt

Weihnachten bei KFC in Japan

In Japan steht am 24. Dezember traditionell das Menü von Kentucky Fried Chicken auf dem Tisch. Diese Tradition ist einer erfolgreichen Marketing–Kampagne zu verdanken. Der KFC–Manager Takeshi Okawara eröffnete 1970 in Nagoya die erste Filiale in Japan. Laut Angaben des Unternehmens überhörte er einen Amerikaner, der den Truthahn an Weihnachten vermisse und mit dem frittierten Hühnchen eine Alternative fand. Das inspirierte Okawara die Kampagne «Kentucky ist Weihnachten» zu starten. Diese ist seit Mitte der 70er Jahre ein voller Erfolg. KFC bietet extra für Weihnachten in Japan spezielle Eimer mit Kuchen und frittiertem Hähnchen an.