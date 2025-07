Skurriler Auftritt bei Klub-WM: Donald Trump bleibt auf Siegerpodest

US–Präsident Donald Trump (79) sollte den Pokal bei der Fifa–Klub–Weltmeisterschaft in New Jersey überreichen und den Platz dann eigentlich den Siegern überlassen. Doch er blieb stattdessen inmitten der Kicker des englischen Fussballvereins FC Chelsea stehen – was bei diesen offensichtlich für grosse Irritationen sorgte.