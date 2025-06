Skurriles Merchandise: Ozzy Osbourne verkauft DNA in Eistee-Dosen

Abschiedsshow am 5. Juli

Das Merchandise launchte Osbourne wenige Wochen vor dem Bühnenabschied von Black Sabbath. Am 5. Juli wird er zusammen mit Tony Iommi, Geezer Butler und Bill Ward in Birmingham auftreten. Es ist das erste gemeinsame Konzert in Originalbesetzung seit über 20 Jahren. Darauf freut sich Osbourne seiner Frau Sharon (72) zufolge sehr. «Er ist so aufgeregt, weil er wieder mit den Jungs und all seinen Freunden zusammen sein will. Es ist für alle aufregend», sagte sie im Gespräch mit der BBC.