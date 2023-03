Sky bestätigt Startdatum für die finale «Der Pass»-Staffel

Am Ende der zweiten Staffel gingen Stocker und Winter als Feinde auseinander, dennoch werden die beiden erneut zusammengeführt. Eine neue Mordserie hält die beiden in Atem und zwingt sie dazu, sich mit ihrer eigenen Geschichte auseinanderzusetzen. Wird Winter den Peiniger seiner Kindheit aufspüren und wird Stocker ihren Kollegen der Korruption überführen? Diese und weitere Fragen soll die dritte Staffel von «Der Pass» in insgesamt acht Folgen klären.