Sky-Doku: Daum und Hoeness treffen sich erstmals seit Jahren

«Und das nennt man dann: Leben»

In der Doku trifft Daum alte Weggefährten wie Matthias Sammer (56), Reiner «Calli» Calmund (74) und Rudi Völler (63), aber eben auch Uli Hoeness. Beide haben ihr Kriegsbeil schon vor längerer Zeit begraben und sich als Menschen schätzen gelernt. Die Begegnung mit Hoeness in dessen Wohnsitz am Tegernsee ist dennoch das erste persönliche Aufeinandertreffen seit Jahren und sicher eines der Highlights der Doku, in der Daum über sich selbst bemerkenswerte Sätze sagt wie: «Klar, einige Dinge hätte ich gern ausgelassen. Aber sie gehören zu meiner Vita dazu. Und das nennt man dann: Leben». Christoph Daum strahlt nicht nur in diesem Moment eine ganz besondere Energie aus: Die Weisheit des immer wieder gebeutelten Helden, mit dem die Nation mitfiebert und ihm ein positives Ende wünscht.