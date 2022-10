Slidable: Samsung stellt neue Display-Form vor

Samsung-CEO Gee-sung Choi (71) liess auf der Keynote des diesjährigen Innovation-Events von Intel nach gut 50 Minuten die Katze aus dem Sack: «Foldable is gone», erklärt der Südkoreaner. In der Hand hält er ein Tablet, das sich an seinem Rahmen von 13 Zoll auf 17 Zoll ziehen lässt. Die Aussage ist bemerkenswert, ist es doch Samsung selbst, das die Fold-Technologie in den letzten Jahren populär gemacht hat. Was bislang über den Slidable-Prototyp bekannt ist.