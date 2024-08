Slipknot-Star Sid Wilson liegt mit Verbrennungen im Krankenhaus

Sid Wilson erlitt Verbrennungen zweiten Grades

Seit dem frühen Samstagmorgen (24. August) deutscher Zeit meldete sich Wilson in dem sozialen Netzwerk mit Videos aus dem Krankenhaus. Bei dem schockierenden Vorfall habe er sich Verbrennungen zweiten Grades im Gesicht und an seinen Armen zugezogen. Die Wunden sind in den Clips deutlich zu erkennen. Wilsons Haut an Armen und Gesicht sieht rot aus, auch seine Lippen wirken geschwollen, Blasen sind sichtbar.