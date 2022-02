Slouchy-Hosen stehen jetzt hoch im Kurs

So geht der farbenfrohe Look

Besonders beliebt sind Slouchy-Pants derzeit als Ton-in-Ton-Look. Bedeutet: Hose, Oberteil und Jacket haben dieselbe Farbe. Vor macht es etwa Heidi Klum (48), die sich auf Instagram in einem farbenfrohen Ensemble ganz in Pink zeigt. Als Oberteil trägt sie einen Crop-Rollkragenpullover, wodurch ein Teil ihres flachen Bauches hervorblitzt. Nägel, Schuhe und Sonnenbrille wählt sie in Rot.