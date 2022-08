Das überrascht. Inwiefern darf man das verstehen?

Davaroukas: In München reicht eine Jeans, ein Sakko und gut ist. In Berlin tragen die Leute entweder Anzug oder eben nicht. Wir sind erst seit März 2019 in München. Aber die Erfahrungen, die wir dort Prä-Covid gemacht haben, zeigten uns, dass der Anzug dort nicht gezwungenermassen eine Uniform ist. Sondern etwas, was in Einzelteilen auch im Alltag getragen wird. Der Mann unterscheidet bei seiner Garderobe nicht zwischen: «Okay, damit gehe ich ins Büro und auf Veranstaltungen und damit gehe ich essen und treffe Freunde.» Der Anzug und die Hose werden am Wochenende zum T-Shirt getragen. Dasselbe Sakko wird dann an einem Dienstag zum Geschäftstermin getragen und am Samstagabend auf einer Veranstaltung.