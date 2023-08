Smart gärtnern: Mit Roboter und Sprachsteuerung zum grünen Daumen

In den letzten Jahren hat sich unser Leben immer weiter digitalisiert und automatisiert. Dieser Trend macht auch vor unseren Gärten nicht Halt. Smart Gardening heisst die Methode, die unsere grünen Oasen effizienter gestalten und gleichzeitig die Umweltbelastung reduzieren soll. Dabei kommen Technologien und smarte Geräte zum Einsatz, die die Gartenarbeit erleichtern und die Pflanzenpflege optimieren. Steuern lässt sich das in der Regel simpel über Smartphones sowie Tablets per Smarthome-Systemen wie Amazon Alexa oder Google Home. Das sind die am weitesten verbreiteten Geräte, Methoden und Systeme.