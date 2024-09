Smarte Geräte: Sicherheit ist für viele User ein Kaufkriterium

IT–Sicherheit spielt für Verbraucherinnen und Verbraucher in Deutschland bei der Auswahl technischer Geräte eine immer grössere Rolle, wie eine aktuelle Studie im Auftrag des Bundesamtes für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI) zeigt. Die Ergebnisse verdeutlichen, dass nicht nur ein hohes Sicherheitsbewusstsein, sondern auch ein starkes Bedürfnis nach transparenten Informationen seitens der Hersteller besteht. Was die Deutschen von ihrer Technik erwarten.