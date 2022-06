Wie viel Speicherplatz ist frei?

Nutzerinnen und Nutzer können in der Regel in den Einstellungen nachsehen, wie viel Speicherplatz von Apps, Spielen, Fotos und Co. belegt wird. Bei Android-Geräten finden User den Überblick oftmals unter «Gerät/Gerätewartung» und «Speicher» - oder einem ähnlichen Unterpunkt. Bei iOS tippen Nutzer erst auf «Allgemein», dann auf «iPhone-Speicher». Je nach Hersteller sind unterschiedliche Kategorien wie «Fotos», «Videos», «Apps», «Dokumente» oder auch einzelne Apps gelistet. So können Userinnen und User identifizieren, was die grössten Speicherfresser sind.