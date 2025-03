Smartphone-Trends: Was Nutzenden besonders wichtig ist

Nutzungszeit pro Tag steigt weiter, aber auch die der Geräte selbst

Die tägliche Nutzung von Smartphones nimmt in allen Altersgruppen zu. Besonders junge Menschen verbringen viel Zeit mit ihrem Gerät: 16– bis 29–Jährige nutzen ihr Handy durchschnittlich 212 Minuten pro Tag, das sind 35 Minuten mehr als 2023. In der Altersgruppe der 30– bis 49–Jährigen liegt die durchschnittliche Nutzungsdauer bei 158 Minuten, während 50– bis 64–Jährige 148 Minuten pro Tag an ihren Geräten verbringen. Auch ältere Menschen ab 65 Jahren nutzen ihr Gerät intensiver als in der Vergangenheit: Ihre durchschnittliche tägliche Nutzungsdauer liegt bei 103 Minuten, 23 Minuten mehr als 2023.