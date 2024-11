«Smeilingen»: Neue Sketch-Comedyserie mit Starbesetzung

Lohnt sich das Einschalten?

Ja, die Feel–Good–Serie hält, was sie verspricht: Vor sonniger Kulisse mit blühenden Rapsfeldern und grasenden Kühen werden in einer idyllischen ländlichen Kleinstadt Sketche rund um typische Dorfbewohnerinnen und Bewohner erzählt. Einige Ideen und Inszenierungen sind sehr gut, andere erinnern eher etwas an Dad Jokes. Doch auf einen Kalauer folgt stets wieder ein geistreicher Gag. Warum die Sketche so unterschiedlich witzig sind, liegt wohl auch an den vielen Autorinnen und Autoren, die mitgemischt haben. Neben Headautor Simon Hauschild sind zehn weitere genannt. Einzig Stratmann und Klempnow haben ihre Sketche selbst geschrieben. Apropos Starbesetzung: Überraschenderweise glänzen unter anderem auch diejenigen besonders, die bisher nicht unbedingt für das komische Fach bekannt waren.