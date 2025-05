«Sneaks» tritt in die grossen Fussstapfen von «Cars» und «Toy Story»

Just the Schuh of us – darum geht es

Mit den Schuhgeschwistern Ty und Maxine hat es das Leben eigentlich recht gut gemeint. Immerhin sind sie ein edles Alchemy24s/–Sneakerpaar und folglich allseits begehrt und bewundert. So ähnlich sich die beiden auch sehen, so unterschiedlich sind ihre Träume und Ziele. Der verwöhnte Ty würde am liebsten für den Rest seines Schuhlebens auf Watte gebettet angehimmelt werden. Die ehrgeizige Maxine sieht sich hingegen lieber jetzt als gleich an dem Fuss eines aufstrebenden Basketballtalents um Meisterschaften dribbeln.