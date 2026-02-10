Snoop Dogg: Bewegende Gedenkfeier für verstorbenes Enkelkind

Todesnachricht erschütterte Ende Januar

Am 31. Januar hatte Broadus die tragische Nachricht erstmals öffentlich gemacht. In ihrer Instagram–Story teilte sie ein Schwarz–Weiss–Foto, auf dem sie ihr Baby im Arm hält. Dazu schrieb sie: «Am Montag habe ich die Liebe meines Lebens verloren. Meine Cody» – versehen mit einem Engelsflügel–Emoji. Auch ihr Verlobter Wayne Deuce meldete sich in seinen Instagram–Storys zu Wort und richtete herzzerreissende Worte an seine Tochter: «Ich bin so traurig, seit du mich verlassen hast, Codi Dreaux. Aber ich weiss, dass du jetzt in Frieden ruhst. Papa wird dich immer lieben.»