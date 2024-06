Snoop Dogg feiert 27 Jahre Ehe mit Shante Broadus

Für Snoop Dogg (52) ist der 15. Juni ein besonderer Tag. Vor 27 Jahren gab der Rapper seiner Partnerin Shante Broadus (52) das Jawort. Zum Hochzeitstag teilte er nun zwei Pärchenfotos auf seinem Instagram–Account. «#Siebenundzwanzig», betitelte er die Schnappschüsse, auf dem die Eheleute in lässigen Outfits Arm in Arm in die Kamera lächeln.