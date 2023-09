Snoop Dogg hat tierische Angst vor Pferden

Ehefrau besass drei Jahre lang ein Pferd

Unangenehm, wenn die eigene Frau Pferdeliebhaberin ist: Snoop Dogg erzählte weiter, dass seine Ehefrau Shante Broadus (51) drei Jahre lang selbst ein Pferd besass, was er «um des lieben Friedens willen» tolerierte. Eine Erklärung für Snoops Pferde–Phobie fanden die beiden in der Sendung nicht. Haddishs Vermutung, Snoop sei in seinem früheren Leben vielleicht von einem Pferde gefallen, konterte er ironisch: «Ja, vielleicht war ich früher der ‹kopflose Reiter›» – eine Sagenfigur, die durch die Lande reitet und den Tod bringt.