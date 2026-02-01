Snoop Doggs Enkelin ist mit nur zehn Monaten gestorben

Snoop Dogg hat vier Kinder. Neben seiner einzigen Tochter Cori hat der Rapper noch die Söhne Corde (31), Cordell (28) und Julian Broadus (27), die ihn ebenfalls bereits zum mehrfachen Grossvater gemacht haben. Es ist aber nicht das erste Mal, dass er ein Enkelkind betrauern muss. Bereits 2019 traf die Familie ein ähnlich schweres Schicksal: Sein ältester Sohn Corde verlor damals sein neugeborenes Baby nach nur zehn gemeinsamen Tagen.