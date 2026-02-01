Snoop Doggs Enkelin ist mit nur zehn Monaten gestorben

Für Hip–Hop–Legende Snoop Dogg (54) beginnt das neue Jahr mit einer Tragödie. Seine Enkelin Codi Dreaux ist am vergangenen Montag im Alter von nur zehn Monaten verstorben. Die erschütternde Nachricht machte seine Tochter Cori Broadus (26) am Samstag auf Instagram öffentlich.
Zu einem schwarz–weissen Foto in ihrer Story, das sie mit dem Baby auf dem Arm zeigt, schrieb die 26–Jährige: «Am Montag habe ich die Liebe meines Lebens verloren. Meine Codi.» Ein Engelsflügel–Emoji begleitete die Zeilen.
Zehn Monate auf der Frühchenstation
Codis kurzes Leben war von Anfang an ein Kampf. Das Mädchen kam im Februar 2025 bereits in der 25. Schwangerschaftswoche und damit drei Monate zu früh auf die Welt. Cori musste per Notkaiserschnitt entbinden, nachdem bei ihr das lebensbedrohliche HELLP–Syndrom diagnostiziert worden war. Die kleine Codi verbrachte daraufhin den Grossteil ihrer zehn Lebensmonate auf der Neugeborenen–Intensivstation.
Erst Anfang Januar durfte Cori ihr Baby endlich mit nach Hause nehmen und teilte ihre Freude mit ihren Followern. Zu Fotos und einem Video, das Mutter und Tochter gemeinsam im Bett kuschelnd zeigt, schrieb sie damals voller Dankbarkeit: «Sie ist daheim. Danke für jedes Gebet, jede Nachricht, jede Portion Liebe. Gott hat sie alle gehört.» Doch die Hoffnung währte nur wenige Wochen.
Auch der Vater nimmt Abschied
Auch Wayne Deuce, Coris Verlobter und Vater des kleinen Mädchens, meldete sich mit bewegenden Worten in den sozialen Medien. Er veröffentlichte mehrere Bilder von sich und seiner Tochter in seiner Story und schrieb dazu: «Ich bin so traurig, seit du mich verlassen hast, Codi Dreaux. Aber ich weiss, dass du in Frieden bist. Daddy wird dich immer lieben.»
Snoop Dogg hat vier Kinder. Neben seiner einzigen Tochter Cori hat der Rapper noch die Söhne Corde (31), Cordell (28) und Julian Broadus (27), die ihn ebenfalls bereits zum mehrfachen Grossvater gemacht haben. Es ist aber nicht das erste Mal, dass er ein Enkelkind betrauern muss. Bereits 2019 traf die Familie ein ähnlich schweres Schicksal: Sein ältester Sohn Corde verlor damals sein neugeborenes Baby nach nur zehn gemeinsamen Tagen.