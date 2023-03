Sonntags in die Kirche

Der Hollywood-Star und das brasilianische Model sind seit 2012 verheiratet, haben insgesamt drei gemeinsame Kinder. Tochter Vida ist 13. Über ihr Leben in Texas sprach Camila im April letzten Jahres mit «Fox News Digital»: «Es ist grossartig. Es passt absolut zu unseren Wertvorstellungen und dazu, wie ich selbst aufgewachsen bin. Vor allem, dass man am Sonntag in die Kirche geht und dass man viel Zeit draussen verbringt.»