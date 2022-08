So akribisch hat sich Daniel Craig auf «Knives Out 2» vorbereitet

Daniel Craig (54) hat sich monatelang mit einem Dialekt-Coach auf «Knives Out 2» vorbereitet. Seit den Dreharbeiten zum Überraschungshit von 2019 hatte der Brite den Südstaatenakzent seiner Figur Benoit Blanc vergessen. Das gab er gegenüber der Zeitschrift «Empire» zu. Und da er keine reine Imitation seiner selbst fabrizieren wollte, trainierte er sich vier Monate vor Drehstart den richtigen Slang an. «Ich wollte es so geerdet und in der Realität verankert wie möglich machen», sagte Craig.