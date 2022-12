So aufregend war das Jahr für Harry und Meghan

Der Tod der Queen

Als Queen Elizabeth II. am 8. September verstarb, waren die beiden USA-Auswanderer Harry und Meghan zufällig vor Ort. Am 3. September waren Prinz Harry und Herzogin Meghan nach Grossbritannien gereist. Ursprünglich wollte das Paar nur wenige Tage in Europa verbringen. Manchester war die erste Station der Sussexes, danach folgte ein Besuch in Düsseldorf im Vorfeld der Invictus Games 2023, die dort stattfinden. Nach dem Tod der Queen blieben Harry und Meghan dann aber bis zum Staatsbegräbnis am 19. September in der Heimat des Prinzen. Bei der Trauerfeier liefen Harry und sein Bruder Prinz William (40) gemeinsam mit weiteren Familienmitgliedern in einer Prozession zur Westminster Abbey hinter dem Sarg von Elizabeth II. nebeneinanderher. Der letzte Schulterschluss der beiden?