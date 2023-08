So ausgelassen geniesst Jennifer Lopez ihren Italien-Tripp

Die US-Amerikanerin kombiniert in Italien Urlaub und Werbung. Auf ihrem Instagram-Account postete sie viele Schnappschüsse von Sonne, Strand und Spaghetti, aber hielt auch immer wieder ihre Getränkemarke «Delola» ins Bild. In einem Video-Clip gab die 54-Jährige ihren 250 Millionen Followern einen Einblick in ihr dolce vita: Während im Hintergrund des Videos «Mambo Italiano» von Dean Martin läuft, zeigte Lopez in einem Restaurant in Nerano, einem Fischerdorf an der Amalfiküste, ihren Blick auf das Meer. Sie dokumentierte ihr Mittagessen mit Freunden und sagte in die Kamera: «Das sind Spaghetti-Ravioli.» Gleich danach ist zu sehen, wie sie eine Gabel voll Spaghetti geniesst.