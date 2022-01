So bereichert ihr Partner Oliver das Leben von Wolke Hegenbarth

«Wir sind so unterschiedlich, dass es schon an ein Wunder grenzt, dass wir es gut schaffen, gemeinsam zu leben», erklärt sie weiter. Sie sei etwa ein Tag- und er ein Nachtmensch, zudem wählten die beiden beispielsweise nicht gleich. Und weiter: «Umso mehr feiere ich uns für unsere Toleranz dem anderen gegenüber und unsere Fähigkeit, so individuell zu leben, wie es wenige können. [...] Wir passen in keine Schublade und genau das macht es so besonders.» Zudem werde es nie langweilig.