«So beschäftigt»: Emily Ratajkowski denkt «nicht wirklich an Männer»

«Es gibt eine Million verrückte, ungenaue Dinge über meine Beziehungen, die gesagt werden», so Ratajkowski. Dabei sei ihr oft gar nicht danach, auszugehen. «Ich denke nicht wirklich an Männer.» Stattdessen arbeite sie viel und sei eine alleinerziehende Mutter. «Ich bin so beschäftigt, dass es einfach ist, nicht daran zu denken.»