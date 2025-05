So bleibt der Blowout bei hoher Luftfeuchtigkeit intakt

Ausserdem: Ein Blowout auf frisch gewaschenem, superweichem Haar hält nicht so gut. Besser: Die Haare nach dem Waschen mit einem volumengebenden Mousse oder Root–Lifter vorbereiten. Diese Produkte verleihen nicht nur mehr Griffigkeit, sondern heben das Haar direkt am Ansatz an – für einen Look mit mehr Dimension und Halt.