So blicken die Stars auf 2022 zurück

Grosse Dankbarkeit

Model Alena Gerber (33): «Es war privat eines meiner schönsten Jahre überhaupt und beruflich mein wohl erfolgreichstes. Ich habe zwei Kinofilme gedreht, davon einen in Hollywood. Ich bin unbeschreiblich dankbar für diese Möglichkeiten und kann manchmal gar nicht glauben, wie gut das Leben zu mir ist. Ich versuche deshalb wirklich viel zurückzugeben und mich für die Menschen und Tiere einzusetzen, denen es nicht so gut geht. Ich bin mir zu jeder Sekunde bewusst, dass ich sehr gesegnet bin und trage eine enorm grosse Dankbarkeit in mir. »