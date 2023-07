Am heutigen 5. Juli 2023 werden in Schottland die Krönungsfeierlichkeiten für König Charles III. (74) von statten gehen. Im Rahmen einer feierlichen Zeremonie in der St. Giles-Kathedrale in Edinburgh wird Charles am Nachmittag mit den schottischen Kronjuwelen - den «Honours of Scotland» - ausgezeichnet werden. Auch bei der Krönung seiner Mutter Queen Elizabeth II. (1926 - 2022) im Jahr 1953 gab es nach dem glanzvollen Auftakt in London eine zweite Krönungsfeier in Schottland - mit demselben Ritual und einer nennenswerten Besonderheit.