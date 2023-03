So bringt Eva Padberg ihrer Tochter bewusste Ernährung näher

Kinder in die Essensplanung einbinden

Eine gute Gelegenheit, bewusstes Essen zum festen Bestandteil im Familienalltag zu machen, ist der wöchentliche Einkauf. «Hungrig in den Supermarkt zu gehen, ist nie eine gute Idee», weiss auch Eva Padberg. «Man sollte sich vorher wirklich überlegen, was man in der Woche essen möchte», sagt die Mutter einer vierjährigen Tochter. «Wir erstellen oft als Familie einen Ernährungsplan für die Woche.»