So denken die Stars über das Jahr 2023

«Ein sehr intensives 2023»

Sänger Sasha (51): «Ehrlich gesagt, das war ein krasses Jahr für uns. Meine Frau und ich haben unser Kinderbuch ‹Toto und der Mann im Mond› aus der Taufe gehoben, mit dazugehörigem Kinderliederalbum, Hörbuch und Hörspiel. Wir haben mein Album ‹This is my Time. This Is My Life› auf den Weg gebracht. Wahnsinn ... alles wunderbare Sachen und erfüllte Träume ... mehr geht nicht!»