So düster wird «Supergirl» mit Milly Alcock

Gunn bestätigte, dass der Film «an sehr dunkle Orte» geht. «Der ganze Punkt des Films ist, dass Karas Erziehung völlig anders war als Clarks», erklärte er. «Er hatte grosses Glück. Er war ein Säugling, der von unglaublich liebevollen Eltern adoptiert wurde. Sie wuchs auf und sah jeden einzelnen Menschen um sie herum, den sie liebte, auf schreckliche Weise sterben. Sie ist verbittert, sie ist abgestumpft, und sie ist kaputt – und dort starten wir mit ihr.»