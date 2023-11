So elegant begrüsste Prinzessin Kate in London Südkoreas Präsidenten

Am heutigen Dienstag, dem 21. November, setzte der südkoreanische Präsident Yoon Suk–yeol (62) gemeinsam mit First Lady Kim Keon–hee (51) seinen dreitägigen Staatsbesuch in Grossbritannien fort. Als erste begrüssten Prinz William (41) und Prinzessin Kate (41) die hohen Gäste am Morgen in London, wobei die Ehefrau des britischen Thronfolgers in einem roten Capemantel, der laut britischen Medien 3.000 Pfund (umgerechnet knapp 3.500 Euro) kosten soll, alle Blicke auf sich zog.