«Heute vor 20 Jahren habe ich ‹American Idol› gewonnen und es hat den Lauf meines Lebens für immer verändert. Dieser Moment war die Tür, die so viele Zugänge, Möglichkeiten und kreative Partnerschaften öffnete, für die ich alle meine Tage dankbar sein werde», schreibt Clarkson. Ihre Familie und all die Freundschaften, die sie seither geschlossen habe, seien für sie «unbezahlbar». «Ohne sie wäre ich nicht da, wo ich bin. Ich wäre wahrscheinlich gar nicht hier», so die Sängerin.