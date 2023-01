So emotional war «Der grosse Schlagerabschied» von Jürgen Drews

Florian Silbereisen (41) präsentierte am Samstagabend die grosse Abschiedsshow für Jürgen Drews (77). In «Der grosse Schlagerabschied» (Das Erste) stand der König von Mallorca ein allerletztes Mal auf der Bühne. Drews, in einem rosa schimmernden Anzug mit schwarzem Revers und Fliege gekleidet, performte nicht nur selbst auf der Bühne seine Hits wie «König von Mallorca», «Ich bau dir ein Schloss» oder «Irgendwann, irgendwo, irgendwie (seh'n wir uns wieder)», er nahm auch neben Ehefrau Ramona (49) und Tochter Joelina Drews (27) auf einem Sofa Platz.