So erfolgreich sind Bill und Tom Kaulitz neben ihrer Musik

Mit seiner Schwägerin Heidi Klum (50) und Sängerin Conchita Wurst (34) suchte Bill bereits die «Queen of Drags» auf ProSieben. Auch bei «Germany's next Topmodel» hat er schon mehrere Male neben Klum als Gastjuror mitgemischt. 2021 moderierte Bill die Show «Perfect Shot» auf ProSieben. Ausserdem nahm er 2023 an Joko Winterscheidts (45) «Wer stiehlt mir die Show?» teil und konnte in der finalen Ausgabe siegen und sich das Rätselheftcover sichern.