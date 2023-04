So feiern die Promis Ostern

Ostern in der Ferne

Model Jessica M'Barek (35): «Wir werden im Urlaub sein. Mein Ehemann und ich haben vor Kurzem mit dem Kitesurfen angefangen - in der Dominikanischen Republik. Nun fliegen wir auch wieder dorthin. Ich liebe Ostern, ich liebe alle Feiertage! Ich liebe es zu dekorieren - typisch amerikanisch eben. Als Kind haben wir natürlich Eier gesucht und sind in die Kirche gegangen. Das Wichtigste ist aber, zu Hause mit der Familie zu sein, gemeinsam in der Küche zu stehen und zu kochen. »