So feiern die Stars Weihnachten

Weihnachten im Schnee

Moderatorin Andrea Kaiser (40): «Weihnachten wird mit der gesamten Familie gefeiert: Mit meiner Mama, meiner Tante und meinem Onkel und natürlich meinem Mann feiern wir zusammen in Kitzbühel in den Bergen. Richtig schön mit Weihnachtsbaum, Kitsch und Co. Aber wenn es nach mir ginge, würde ich am 25. Dezember am liebsten irgendwohin fahren, wo es ganz schön warm ist, aber mein Sohn und mein Mann lieben Skifahren. Da steht es zwei gegen einen. Und deswegen verbringe ich meinen Winter im Schnee. »