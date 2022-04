So feiert «Let's Dance»-Star Ekaterina Leonova ihren Geburtstag

Bielendorfer gratuliert der «besten Tanztrainerin»

Die Tänzerin wurde auch am Samstag mit Geschenken überhäuft. Leonovas Tanzpartner Bastian Bielendorfer (37) liess ihr ein Blümchen und einen Gutschein zukommen, «den sie definitiv nutzen werde», erklärt die Tänzerin bei Instagram, ohne weitere Details zu nennen. Der Comedian wandte sich am Morgen noch in einer Instagram-Story an sie: «Herzlichen Glückwunsch an die beste Tanztrainerin und eine verdammt coole Frau.»